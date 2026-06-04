ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಪೋಲ್ಕಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರ ಚೋಕರ್ ಅನ್ನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ 500 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಚೋಕರ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಚಾಂದ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೋಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬದಲು ಹಳದಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ನೋಡಲು ಹೊಳಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕತ್ತಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಚೋಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತುಗಳ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಚೋಕರ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕುಂದನ್ ಚೋಕರ್ಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮುತ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಮುತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ 200 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಮುತ್ತಿನ ಚೋಕರ್ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಪಿಂಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ಇವು ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
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