ಈ 6 ಲಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು!
Signs of negative energy in home: ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ 6 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಗಳು
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Positive Energy) ಇರುವಂತೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೂ (Negative Energy) ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ದೆವ್ವಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೊದಲು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವವಾಗತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರಲು ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಜಗಳಗಳು
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯವರು ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಸತತವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾದಾಗ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೂ, ಇಂತಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳ ವಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹಠಾತ್ ಸುಗಂಧ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳ ಅನುಭವ
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ನಂತಹ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ಪಿಸುಮಾತುಗಳಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕು ನಾಯಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಶಾಂತಗೊಂಡರೆ, ವಿನಾಕಾರಣ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
