- Dileep Raj's death: ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋರೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ? ತಜ್ಞರು ಏನಂದ್ರು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಾವಿನ ಸಾಲು
ಕಿರುತೆರೆ ನಟ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜೆಕೆಯಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಸಿನಿಮಾ, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೇ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೂ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಅವರೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವೇಕೆ?
ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮಾತಾದರೆ, ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, RIP ಸಂದೇಶಗಳೇ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದವರೇ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 40-50 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದರ ಕಾರಣವನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರೀಷಿಯನ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ heggadde_studioಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ...
ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಹಲವರು ಎಡವುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್.
ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನವೀನ್.
ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ
ಇವೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವುದು ನಿದ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ದೇಹಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗಲೇ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮತ.
ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿನಿಂದ ಸಾವು?
ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ, ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಕಾರಣ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೀರುವ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
