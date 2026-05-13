Tips to save electricity: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ನಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಳಸಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಡಿತಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳು 1200W ನಿಂದ 2000W ವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 2000W ಮಾದರಿಯು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗೆ 60 ರಿಂದ 120 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಚಪ್ಪಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿ
ಚಪ್ಪಟೆ ತಳವಿರುವ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಅಡುಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಗಿ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ.
ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾದ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಶಾಖ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉಗಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಅನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಎರಡೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೇಳೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ
ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದು ಅವುಗಳ ಅಡುಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ನೆನೆಸುವ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ.