ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಕೊಡುಗೆ: ಮುಂದಿನ 2ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ 20 ಆಧುನಿಕ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳ ಮೊದಲ ರೇಕ್!
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ 'ರೈಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರೈಲ್ವೆಗೆ 20 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೋಚ್ಗಳ ಮೊದಲ ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು 200 ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರೈಲ್ವೆಗೆ 20 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೋಚ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿರುವ (PSU) 'ರೈಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (RITES Limited), ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರೈಲ್ವೆಗೆ 20 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೋಚ್ಗಳ (ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೋಗಿ) ಮೊದಲ ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ರಫ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
200 ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಬೋಗಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರೈಲ್ವೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಭಾರತದಿಂದ ಒಟ್ಟು 200 ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ (BG) ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಶೇಕ್ ರಬಿಯುಲ್ ಅಲಂ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2026 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027 ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ 200 ಬಿಜಿ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರೈಲ್ವೆ ಫ್ಲೀಟ್ಗೆ (ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲ) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ: ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಎಂಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ರೈಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ (CMD) ರಾಹುಲ್ ಮಿಥಲ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ರಫ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ 200 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಹಳಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಗತಿಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಮೂಲಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಬೋಗಿಗಳ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳನ್ನು (Prototypes) ಈಗಾಗಲೇ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿವೆ.
ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೇಕ್: ಮೊದಲ ಹಂತದ 20 ಬೋಗಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವುಗಳು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ (ಮುಕ್ತಾಯದ) ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಂಬರುವ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಲಿವೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮೊದಲ ರೇಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಸಹಕಾರ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ರೈಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೇವಲ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯಶಸ್ವಿ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಸಾರಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು
ಎಲ್ಎಚ್ಬಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೋಚ್ಗಳು 120 ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ (BG) ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬೋಗಿಗಳು, ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಸ್ 36 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರೈಲು ಇಂಜಿನ್ಗಳು, ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ರೈಲು ಇಂಜಿನ್ಗಳು, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ರೈಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ 200 ಬೋಗಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
