ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 5 ಮಾಡರ್ನ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸೀಲಿಂಗ್ಗೆ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : Gemini
ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಇದು ಕೋಣೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೋಮರ್ (chandelier) ಬಳಸಿ ಸುಂದರ ನೋಟ ನೀಡಬಹುದು.
Image Credit : Pinterest
ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್
ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ನಂತಹ ಲುಕ್ ನೀಡಲು, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.
Image Credit : Pinterest
ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್
ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸದಾ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೀಲಿಂಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ (geometric) ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ.
Image Credit : Pinterest
ರೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್
ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಲುಕ್ ನೀಡಿ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಯತಾಕಾರದ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೋಮರ್ (chandelier) ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : AI
3D ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 3D ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 3D ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೂವಿನ ಅಥವಾ ದಳಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
