ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಹಣದ ಮಳೆ ಖಂಡಿತ! ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟ?

ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ (Betel Leaf) ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವಿರಲಿ, ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಥವಾ ತಾಂಬೂಲ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೇವಲ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೂ ರಾಮಬಾಣ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು (Betel Leaf Plant) ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನೆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ:

ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೋಷ ಅಥವಾ ಶನಿದೇವನ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಬಳ್ಳಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಕಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವವರು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯನ ಕೃಪೆ:

ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಬಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮಾಲೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಿಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ. ಈ ಗಿಡವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಮೃದ್ಧವಾದರೆ, ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು?

ಯಾವುದೇ ಗಿಡವನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಗಿಡವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ:

ಕೇವಲ ವಾಸ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಗಿಡವು ಬಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇಂದೇ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಗಿಡವನ್ನು ತಂದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಿ!