ಮನೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 4x4 ಟೈಲ್ಸ್; ಇಲ್ಲಿವೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಬದಲು 4x4 ಅಳತೆಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 4×4 ಟೈಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬದಲು 4x4 ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಮನೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಲ್ಸ್
ಮಂಡಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟೈಲ್ಸ್
ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಟೈಲ್ಸ್
ಬಿಳಿ, ಬೂದು ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಮಾರ್ಬಲ್ ಲುಕ್ ಇರುವ 4x4 ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವು ಕೋಣೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಬಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋಡೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡದೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಹಾಕಿ, ಮನೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ
ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಲ್ಸ್
ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಆಧುನಿಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಜಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಗೆ ಮೃದು ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ನೋಡಿ
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.