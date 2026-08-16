ಸಣ್ಣ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಸ್ಯ.. ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆ ಬೇಡ, ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವಿದ್ರೆ ಸಾಕು
Small Balcony Plants: ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ನಂದನವನವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತರುವ 5 ಅದ್ಭುತ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ!
ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ
ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ
ಸಣ್ಣ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವು ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ 5 ಸಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
1. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ (ಕ್ರಾಸುಲಾ ಓವಾಟಾ/ಪಚಿರಾ)
1. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ (ಕ್ರಾಸುಲಾ ಓವಾಟಾ/ಪಚಿರಾ)
ಇದರ ಹೆಣೆದ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹಸ್ತದಂತೆ ಹರಡಿರುವ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ಸಾಕು. ಮಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
2. ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Snake Plant)
2. ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Snake Plant)
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಜೀನ್ನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಸ್ಸೀಮ. ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವಿರುವ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.
3. ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ (Peace Lily)
3. ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ (Peace Lily)
ಗಾಢ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿಗೆ ನೆರಳು ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಪೋಥೋಸ್ ಅಥವಾ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Pothos)
4. ಪೋಥೋಸ್ ಅಥವಾ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Pothos)
ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಗಿಡ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ (ನೇತುಹಾಕುವ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ) ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ನೋಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
5. ಶೆಫ್ಲೆರಾ (Schefflera/Umbrella Plant)
5. ಶೆಫ್ಲೆರಾ (Schefflera/Umbrella Plant)
ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಕೊಡೆಯಂತೆ ಹರಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೊಡೆ ಗಿಡ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ.
ಸುಂದರ ಮಿನಿ-ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ
ಸುಂದರ ಮಿನಿ-ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಾಲ್ಕನಿಯು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣ. ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ಮಿನಿ-ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ!
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