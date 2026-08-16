ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಥಾಲಿ (ಒಂದು ಥಾಲಿಗೆ ₹100) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹23.4 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಇದು ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ; ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶುದ್ಧ ಲಾಭದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಹಾರ, LPG, ವಿದ್ಯುತ್, ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
₹100ರ ಥಾಲಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು!
ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಸಮೀಪದ ಜನನಿಬಿಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಆಹಾರ ಅಂಗಡಿಯೊಂದು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ₹100ಕ್ಕೆ ಎರಡು ತರಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ರೊಟ್ಟಿ, ದಾಲ್, ಅನ್ನ, ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ಣ ಥಾಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಟಿಫಿನ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲ!
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಫಿನ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ವೃದ್ಧರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಊಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಿದೆ.
₹6,500 ದಿನಕ್ಕೆ, ₹23.4 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ?
65 ಥಾಲಿಗಳನ್ನು ತಲಾ ₹100ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹6,500 ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. 30 ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.95 ಲಕ್ಷ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹23.4 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕ, ಶುದ್ಧ ಲಾಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
₹1 ಲಕ್ಷ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ನಿಜ?
ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಇದೇ. 60% ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, LPG, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ, ವಿತರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಮುಂತಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವುದೂ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರ್ಚನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ!
ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ, ಸ್ಥಿರ ಗ್ರಾಹಕರು, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಕಡಿಮೆ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಗುಣಮಟ್ಟ!
ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ; ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿರತೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಳತೆ.