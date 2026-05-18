ಮನೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ ! PVC ಬದಲು ಇವುಗಳನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Wooden Fall Ceiling: ಮನೆಗೆ ರಾಯಲ್, ವಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ವುಡನ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಈಗ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಫೀಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವುಡನ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ನ ವಿಶೇಷತೆ
ವುಡನ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವುಡನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಕೋಝಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವುಡನ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್
ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ
ನೀವು ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಝೂಮರ್ ಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದರ ಬೇಸ್ಗಾಗಿ ವುಡನ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಜೊತೆಗೆ 2-3 ಲೇಯರ್ಗಳ ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಶandelier ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವುಡನ್ ಸೀಲಿಂಗ್
