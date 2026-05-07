ಗೋಡೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡದೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಹಾಕಿ, ಮನೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ, ಸುಂದರವಾದ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾತ್ರೂಮ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಗೋಡೆಗೆ ತೂತು ಮಾಡದೆಯೇ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.
ಶೆಲ್ಫ್
ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರೇಜ್
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೆಲ್ಫ್
ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಶೆಲ್ಫ್
ನಿಮಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್) ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ನೀವು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿದ್ದು, ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್
ಮೆಟಲ್ನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸುಂದರ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ತೂತು ಮಾಡದೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಹೊರಬಲ್ಲದು. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೋಡೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
