ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಗಿಡಗಳು ಒಣಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ!
Aluminum foil for plants: ಗಿಡಗಳು ಬೇಗ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಬಲ್ಲದು? ಗಾರ್ಡನರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ
ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ
ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರುಣಿಸುವುದು, ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ‘ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್’ (Aluminum Foil) ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.
1. ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು (Moisture Lock)
1. ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು (Moisture Lock)
ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೀರು ಬೇಗ ಆವಿಯಾಗದೆ ಬೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
2. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ (Light Redirection)
2. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ (Light Redirection)
ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿರುವ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಇಡುವ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಭಾಗದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ (Reflect ಮಾಡುತ್ತದೆ). ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
3. ಕೀಟಗಳಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ (Pest Barrier)
3. ಕೀಟಗಳಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ (Pest Barrier)
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ ಜಾರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತೆವಳುವ ಕೀಟಗಳು ಕುಂಡದ ಅಂಚನ್ನು ಹತ್ತಿ ಗಿಡದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹಾಳೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ (Strips) ಕತ್ತರಿಸಿ.
ಕುಂಡದ ಒಳಗಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ, ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫಾಯಿಲ್ ಗಿಡದ ಎಳೆಯ ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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