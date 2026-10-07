ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ? 1 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ
Clear clogged sink with plastic bottle: ಸಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೈಪ್ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿಯ ನೀರಿನ ರಭಸದಿಂದ, ನಯಾಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಎರಡೇ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ತೆರೆಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವಿದು
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೈಪ್ ಒಡೆಯುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ಲಂಬರ್ ಕರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ರಭಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ತೆರೆಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ
ಸಿಂಕ್ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಚೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ (Water does not compress) ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಈ ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸಿಂಕ್ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಅದುಮಿದಾಗ, ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರವಾದ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವು (Hydraulic Force) ಪೈಪ್ನ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿಧಾನ (Step-by-Step Guide)
ಬಾಟಲ್ ಆಯ್ಕೆ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಅದುಮಲು ಬರುವಂತಹ 500 ml ನಿಂದ 1.5 ಲೀಟರ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀರು ತುಂಬಿ
ಬಾಟಲಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಕ್ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ
ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿ ಸಿಂಕ್ನ ರಂಧ್ರದ (Drain hole) ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಆಚೆ ಹೋಗದಂತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ).
ಜೋರಾಗಿ ಅದುಮಿ (Squeeze)
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಅದುಮಿ. ಇದರಿಂದ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗಿನ ನೀರು ಜೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಬಾಟಲಿ ತೆಗೆದು ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನೀರು ಎಂದಿನಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನೀರು ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಿಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಪೈಪ್ಗಳ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪೈಪ್ಗಳು ಸೋರಲು (Leakage) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ನೀರಿನ ರಭಸದಿಂದ ಕೊಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಯಾಪೈಸೆ ಖರ್ಚೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಮನಿಸಿ..
ಪೈಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲು/ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಿಡ್ಡಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಇದು 100% ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ).
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.