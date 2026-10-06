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ಸದಾ ಕಾಡುವ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕರಿದ ಬಾಣಲೆಗಳನ್ನು ಸೋಪು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ನಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದರೂ ಜಿಡ್ಡಿನ ಜಿಗುಟುತನ ಬೇಗ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

kitchen Oct 06 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI Image
Kannada

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ

ಜಿಡ್ಡಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡುವಂತೆ ಸವರಿ. ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಬೇಗ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

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ಹಿಟ್ಟು ಉದುರಿಸಿ ಉಜ್ಜಿ

ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗದ ಎಕ್ಸ್‌ಪೈರ್ ಆದ ಯಾವುದೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ.

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ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಿಡ್ಡು

ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

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ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಸಾಕು!

ನಂತರ ಒಂದು ಒಣ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ತೆಗೆದರೆ, ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಮುರಿಕೆಯೆಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಮೇತ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.

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ಹೊಸದರಂತೆ ಕ್ಲೀನ್!

ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪು ಬಳಸದೇ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ! ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಂಡಿ ಕರಿದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಲೆಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದು.

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