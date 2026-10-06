ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕರಿದ ಬಾಣಲೆಗಳನ್ನು ಸೋಪು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದರೂ ಜಿಡ್ಡಿನ ಜಿಗುಟುತನ ಬೇಗ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಿಡ್ಡಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡುವಂತೆ ಸವರಿ. ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಬೇಗ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಯಾವುದೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ.
ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ಒಂದು ಒಣ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ತೆಗೆದರೆ, ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಮುರಿಕೆಯೆಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಮೇತ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪು ಬಳಸದೇ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ! ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಂಡಿ ಕರಿದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಲೆಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದು.
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