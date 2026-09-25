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- ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿರೋ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹಾಳಾಗಬಾರದಾ? ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಕೀಟಗಳ ಕಾಟನಾ? 1 ಕರ್ಪೂರದಲ್ಲಿದೆ 10 ಪರಿಹಾರ
ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿರೋ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹಾಳಾಗಬಾರದಾ? ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಕೀಟಗಳ ಕಾಟನಾ? 1 ಕರ್ಪೂರದಲ್ಲಿದೆ 10 ಪರಿಹಾರ
Karpura uses in Kannada: ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮಡಚಿಟ್ಟ ದುಬಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಭಯವೇ? ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯ ಕಾಟ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ 10 ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕಿಚನ್ & ಹೋಮ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
10 ಅದ್ಭುತ ಟಿಪ್ಸ್
10 ಅದ್ಭುತ ಟಿಪ್ಸ್
ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪುಟ್ಟ ಕರ್ಪೂರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇರುವೆ-ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವರೆಗೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವ 10 ಅದ್ಭುತ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್
ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ವೆಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಿ, ಇಡೀ ಮನೆ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತದೆ. (ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ).
ಶೂಗಳ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ತಡೆಗೆ
ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶೂ ಅಥವಾ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ (Shoe rack) ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಪೂರದ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆವರಿನ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶೂ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕ್ರಿಮಿ-ಕೀಟಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ
3-4 ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್, ಸಕ್ಕರೆ ಡಬ್ಬದ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಇರುವೆಗಳು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಉದುರಿಸಿ. ಕರ್ಪೂರದ ಘಾಟಿಗೆ ಇರುವೆಗಳು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸುಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೋಫಾ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಕರ್ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ
ಸೋಫಾ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಕರ್ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ
ಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸೋಫಾ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯ ಪರದೆಗಳ (Curtains) ಮೇಲೆ ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೂರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ 2-3 ಕರ್ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಮಡಚಿ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದಲು, ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಳುಗಳು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಟ್ಟರೂ ಬಟ್ಟೆ ತಾಜಾ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕರ್ಪೂರದ ನೀರು
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೋಣೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್.
ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲು
ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲು
ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹಾಳೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಲು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಹುಳುಗಳು (Silverfish) ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಪೂರದ ತುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
ಕೀಲು ನೋವು ನಿವಾರಣೆ & ಬಾಗಿಲಿನ ಶಬ್ದ ತಡೆಯಲು (ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ)
ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೌಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು 2 ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ (ಕರ್ಪೂರ ಕರಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ).
ಪ್ರಯೋಜನ 1: ಈ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈ-ಕಾಲು ನೋವು, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲು ನೋವಿದ್ದಾಗ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋವು ತಕ್ಷಣ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನ 2: ಇದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂಜ್ಗಳಿಗೆ (ಕೀಲುಗಳಿಗೆ) ಸವರಿದರೆ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವಾಗ-ತೆಗೆಯುವಾಗ ಬರುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶಬ್ದ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆ ಒರೆಸುವಾಗ ಕರ್ಪೂರ ಬಳಸಿ
ಮನೆ ಒರೆಸುವಾಗ ಕರ್ಪೂರ ಬಳಸಿ
ಮನೆ ಒರೆಸುವ (Mopping) ನೀರಿಗೆ ಲೋಷನ್ ಜೊತೆಗೆ 1-2 ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿದರೆ, ಸಾಲಾಗಿ ಬರುವ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
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