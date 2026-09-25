ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದು ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೊಬ್ಬು ಇಲ್ಲದ ಹಾಲನ್ನು (Skimmed milk) ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಬೇಗನೆ ರಿಲೀಫ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ನಂತಹ ತಲೆನೋವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೆಪ್ಪರ್ಮಿಂಟ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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