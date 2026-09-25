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ತಲೆನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.

health-life Sep 25 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ಗ್ರೀನ್ ಟೀ

ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದು ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಶುಂಠಿ ಚಹಾ

ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಕೊಬ್ಬು ರಹಿತ ಹಾಲು

ಕೊಬ್ಬು ಇಲ್ಲದ ಹಾಲನ್ನು (Skimmed milk) ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಬೇಗನೆ ರಿಲೀಫ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

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ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜ್ಯೂಸ್

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್‌ನಂತಹ ತಲೆನೋವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಕಿತ್ತಳೆ ಜ್ಯೂಸ್

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಪೆಪ್ಪರ್‌ಮಿಂಟ್ ಟೀ

ಪೆಪ್ಪರ್‌ಮಿಂಟ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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