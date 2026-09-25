ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ ರುಚಿಯೇ ವಿಶೇಷ. ಅದೇ ಪರಿಮಳ, ರುಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇರಿಸುವ ಸಮಯ ಮುಖ್ಯ. ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕಾಳು ಕಾಳಾಗಿರುವ, ಸುವಾಸನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ: ಪ್ರಸಾದದ ರುಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ!
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಸರಳವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ-ಶೇಂಗಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರುಚಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ – 3 ಕಪ್, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು – 1 ಅಥವಾ 2, ಶೇಂಗಾ – 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2-3, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 1-2, ಸಾಸಿವೆ – 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ – 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಕಡಲೆಬೇಳೆ – 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಅರಿಶಿನ – ಚಿಟಿಕೆ, ಕರಿಬೇವು – ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಂಗು – ಚಿಟಿಕೆ, ಎಣ್ಣೆ – 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು.
ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಮರೆಯಬೇಡಿ:
ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರುಚಿಯಾಗಲು ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗೂ ಆಗಬಾರದು. ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹರಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕಾಳು ಕಾಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಅನ್ನವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದದ ರುಚಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮುಖ್ಯ!
ಮೊದಲು ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ಬಳಿಕ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸಬೇಕು?
ಒಗ್ಗರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕುದಿಸಿದರೆ ಅದರ ತಾಜಾ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಂತರ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡಿ, ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ!
ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ 15-20 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಆಗ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯ ರುಚಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ, ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದದ ನೆನಪು ಮೂಡಿಸುವ ಸರಳ ಊಟಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸೂಕ್ತ.