ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಜಿಡ್ಡು, ಕೊಳೆ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Kitchen cleaning hacks: ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ನಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ಟೈಲ್ಸ್ ಗಲೀಜಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಿನ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕಿಚನ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಕೊಳಕಾಗುವುದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಇದರಿಂದ ಗೋಡೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಮಂಕಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಹ್ಯಾಕ್ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಟೈಲ್ಸ್ ಗಲೀಜಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಹ್ಯಾಕ್
ಟೈಲ್ಸ್ ಗಲೀಜಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಹ್ಯಾಕ್
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪಿನ ಹನಿಗಳು ಸಿಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗೋಡೆಯ ಅಂದ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಗಲೀಜಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಒಂದು ಹ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ
ನಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ಟೈಲ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ (Aluminum Foil) ಬಳಸಬಹುದು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಾಯಿಲ್ ತೆಳುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಟಿಸಬಹುದು. ಇದು ಗಲೀಜಾದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
*ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು, ನಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
*ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ, ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಫಾಯಿಲ್ ತುಂಡನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕೇವಲ ನೀರು ಸಿಡಿಯುವ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.
*ಫಾಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಪದರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ 2-3 ಪದರಗಳನ್ನು (layers) ಬಳಸಿ.
ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಡಚಿ ನಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಗೋಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
*ಫಾಯಿಲ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಲು ನೀವು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ (removable) ಅಂಟನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರು, ಸೋಪು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಕಲೆಗಳು ಜಮೆಯಾದರೆ, ಆ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಫಾಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಬಹುದು.
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