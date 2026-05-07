ಪುದೀನಾ ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ಪುದೀನಾ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪುದೀನ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪುದೀನಾವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ
ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಾಜಾ ಪುದೀನಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ, ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಕಡಿಯಾಗಿರಲಿ, ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೋಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಸಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ
ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಪುದೀನಾದ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಐಸ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಕಾಕಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೇನಿಂದ ತೆಗೆದು, ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಪುದೀನಾ ತುಂಡು
ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪುದೀನಾ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುದೀನಾವು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪುದೀನಾವನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಫ್ರೀಜರ್
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಫ್ರೀಜರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕರಗುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಪುದೀನಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
