ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಏಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ? ಕಾರಣ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ!
Kitchen Trick: ಉಪ್ಪು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕಿಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ? ಇದು ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಹಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ಯಾ?
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿ ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ತೇವವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಉಪ್ಪಿನ ಕಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ಏಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಣವಾಗಿಡಲು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದು. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ (Hygroscopic Nature) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉಪ್ಪಿನ ಕಣಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೆಳುವಾದ ಪದರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಉಪ್ಪಿನ ಕಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಆವಿ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳು ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೂ ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಣ ಅಕ್ಕಿಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಒಣವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕಾಳುಗಳು ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಳುಗಳು ಉಪ್ಪಿನ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು?
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ಕಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಒಣ ಅಕ್ಕಿಕಾಳುಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿಕಾಳುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಬದಲು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿಕಾಳುಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಣವಾಗಿಡಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು
ಉಪ್ಪಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆವಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸದಾ ಒಣ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಡಬ್ಬಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
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