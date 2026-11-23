ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರುಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಾಹಾರದಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ರುಚಿಕರವಾದ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಹಾದಿಂದ ಭುಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ (ಪೋಹಾ) ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ನೀವು ಅವಲಕ್ಕಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.
ಈ ಖಾದ್ಯದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಹೊಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೊಸರು, ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಪಾಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಂಜೆಯ ಹಸಿವಿಗಾಗಿಯೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- 2 ಬಟ್ಟಲು ಅವಲಕ್ಕಿ
- 4 ಚಮಚ ಮೊಸರು
- 2 ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು
- 2 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು
- 3 ಚಮಚ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
- 1 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
- 2 ಚಮಚ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲ
- 4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
- ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು
ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಪಾಕ ವಿಧಾನ
1) ರುಚಿಕರವಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ತಯಾರಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಸಾಲ ದೋಸೆಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
2) ದೋಸೆ ಮಾಡಲು, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ತಯಾರಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ. ದೋಸಾವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಬಿಡಿ.
3) ನಿಮ್ಮ ದೋಸೆ ಲಘುವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಂತರ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
4) ಈಗ, ದೋಸೆಯ ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ, ದೋಸೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಡಚಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
5) ನಿಮ್ಮ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಾಂಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ. ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.