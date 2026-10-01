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ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರೆಯದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ 3 ವಸ್ತುಗಳಿವು!

kitchen Oct 01 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
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ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ?

ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಒರೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿತು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.

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ಅಡುಗೆಮನೆ ಒರೆಸುವ ಬಟ್ಟೆ

ಗ್ಯಾಸ್, ಕೈ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.

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ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಪಾಂಜ್

ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪಾಂಜ್ ನೋಡಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

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ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್

ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಯು ಸಿಂಕ್ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

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ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಅಡುಗೆಮನೆ ಕೇವಲ ನೋಡಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಗಮನ ಹರಿಸಲೇಬೇಕು.

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