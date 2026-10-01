ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಒರೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿತು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
ಗ್ಯಾಸ್, ಕೈ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪಾಂಜ್ ನೋಡಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಯು ಸಿಂಕ್ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಅಡುಗೆಮನೆ ಕೇವಲ ನೋಡಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಗಮನ ಹರಿಸಲೇಬೇಕು.
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