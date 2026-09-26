kitchen tips : ಹುಳಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಈ ಐದು ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ
kitchen tips : ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ದೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಡ್ಲಿ, ಢೋಕ್ಳಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಕೆ
ಹುಳಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನುಕೆಲ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಢೋಕ್ಳಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತಪ್ಪದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಂಡಿಗಳು ಮೃದು ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಪನೀರ್
ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ, ಸೋಯಾ ಚಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡುವಾಗ ಹುಳಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಪನೀರ್ನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇವಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗಲೂ ಟೊಮೆಟೊದ ಬದಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಕೂದಲ ಸೌಂದರ್ಯ
ಹುಳಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಮೊಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ನಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್
ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಸತ್ತ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹುಳಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಕೆಲವರು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಹುಳಿಯಾದ ಮೊಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
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