ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಸರು .. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Prevent curd from turning sour: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೊಸರು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮೊಸರನ್ನು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಬಹುದು.
ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊಸರನ್ನು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮೊಸರಿಲ್ಲದೆ ಭೋಜನ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರವೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಸರಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಈರುಳ್ಳಿ
ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಯ. ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಸರಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಾಜಾತನವು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಗೆಯೇ ನೇತುಹಾಕಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಉಳಿದ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ (Air-tight) ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ನೀರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕಿಣ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಣ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ
ಮೊಸರು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಒದ್ದೆ ಚಮಚ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಬೌಲ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಕಬೇಡಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಗಾಢವಾದ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮೊಸರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ಬದಲಾಗದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
