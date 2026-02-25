ದೋಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ಈ 5 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
Dosa Making Mistakes: ದೋಸೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಊಟವಾಗಿಯೂ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ರುಚಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕುರುಕುಲಾದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಂತೂ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹೋಟೆಲ್ನಂತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ..
1. ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ದೋಸೆ
ದೋಸೆಯ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ ಅದರ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಶೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ (ಕಪೂರ್) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವರು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುದುಗಲು (Ferment) ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಹುದುಗುವಿಕೆ: ದೋಸೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಹುದುಗುವಿಕೆ: ದೋಸೆ ರುಚಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ (Texture) ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಹಿಟ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ, ನೊರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 8 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
2. ತವಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸದಿರುವುದು
ಜನರು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ತವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯುವ ಮೊದಲೇ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ತವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿದ್ದರೆ: ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತವಾ ತಣ್ಣಗಿದ್ದರೆ: ದೋಸೆ ತವಾವನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ತವಾ ಮಧ್ಯಮ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತವಾ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ, ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ನರ್ತಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಆವಿಯಾದರೆ ತಾಪಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರತಿ ದೋಸೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ತವಾವನ್ನು ಒರೆಸಿ.
3. ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ (Consistency) ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ
ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟು: ದೋಸೆಯನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅತೀ ತೆಳುವಾದ ಹಿಟ್ಟು: ದೋಸೆ ಹರಡುವಾಗಲೇ ಒಡೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಚಮಚದಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ತೆಳುವಾದ ಧಾರೆಯಂತೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹದಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ.
4. ದೋಸೆ ಹರಡುವ ತಪ್ಪು ವಿಧಾನ
ಹಲವರು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೋಸೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಜಾಲಿಬಂದಂತೆ (ರಂಧ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ) ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತವಾವಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಕೈ ಎಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
5. ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ
ಕೆಲವರು ದೋಸೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೋಸೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪರಿಹಾರ: ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಅಂಚುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮೇಲೇಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಸುಂದರವಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.