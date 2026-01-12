ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಈ ಸಾರು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ. ಶೀತದಿಂದ ತ್ವರಿತ ಉಪಶಮನ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಏರಿಕೆಯಾಗೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಳೆಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಸ್ತಾದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೂ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದೂ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದರೆ ಆ ಶೀತದಿಂದ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಸಾರು
ಹೊರಗೆ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಖಾರವಾದ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಟೊಮೆಟೊ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಹಸಿಮೆಣಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಒಣಮೆಣಸು, ಇಂಗು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು.
ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ. ಅದರಿಂದ ಹುಣಸೆ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಮಿಶ್ರಣ
ಈಗ, ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಇಂಗು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಮೊದಲೇ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದು ಹುರಿದಾಗ ಘಮವಾದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದ ನಂತರ.. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ. ಆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿದ ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್, ಹುಣಸೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಬೇಕು
ನಂತರ, ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಟವ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸಿ. ಸಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ಎನಿಸಿದಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ.. ಸರಳವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಸಿದ್ಧ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ
ಇದರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ.. ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
