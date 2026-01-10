ಚಿಕನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.. ರುಚಿ ಬರುವುದಿರಲಿ, ಆಹಾರವೇ ವಿಷವಾಗುತ್ತೆ!
Chicken Hygiene Tips: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ...
ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಚಿಕನ್ ಹೆಸರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಬಂತೆಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕರಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಓಕೆ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ...
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಿಲೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೇಯಿಸುವುದು
ಕೆಲವರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾಂಸ ಹೊರಗೆ ಬೆಂದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಒಳಗೆ ಹಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಶೈತ್ಯೀಕರಣ
ಅನೇಕ ಜನರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಶೈತ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಲು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಚಾಕುಗಳು, ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಅದೇ ಚಾಕುವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು
ಕೆಲವರು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.