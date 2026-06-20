Makeover Hacks: ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಲು 3 ಸುಲಭ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆಯೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳು
ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಣ್ಣವು ಮಾಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಸ್ವಲ್ಪ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಲು 3 ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
1. ವಾಲ್ಪೇಪರ್, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ!
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲೆ, ಗೀರುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ವಿನೈಲ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಲನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆಧಾರಿತ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯ. ಇವುಗಳಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ ನೀಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಂಟಿಸಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಬಣ್ಣ, ಮಾರ್ಬಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಫಂಕಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಾಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಿನಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಬರೆಯಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಮೇಕ್ಓವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ, ಗೀರು ಬಿದ್ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಈ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
2. ಅಲಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ!
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು, ಕೋಟ್ಸ್, ಮಿನಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು). ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ರಿಬ್ಬನ್, ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕವರ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೈಯ ಕೊಳೆ ತಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನೋಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
3. ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಚ್!
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಬೋರಿಂಗ್ ಎನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಧುನಿಕ ನೋಟ ನೀಡಬಹುದು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೃತಕ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಮಿನಿ ವಾಸ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯೇ ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಿದ್ದರೆ, DIY ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳವು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ನೋಟವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
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