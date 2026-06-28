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ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ

ಬೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರುಚಿಯೂ ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ

kitchen Jun 28 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Getty
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ಬೆಲ್ಲದ ಪ್ರಯೋಜನ

ಬೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ತರಕಾರಿ, ಪಲ್ಯ, ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. .

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ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿದೆಯೆ?

ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ ಬೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಅಂಟಲು ಮತ್ತು ಕರಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸುಲಭ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ, ಡ್ರೈ ಆಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

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ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ

ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚವಾದ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ.

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ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ

ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ, ಒಣಗಿದ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡಿ. ಈ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

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ಬೇ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ

ಬೆಲ್ಲದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಈ ಎಲೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ಸಹ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

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ಫಂಗಸ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಟ್ರಿಕ್ಸ್

ನೀವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಫಂಗಸ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 1-2 ಒಣಗಿದ ಅರಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವದಿವರೆಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

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ಬೆಲ್ಲ ಅಂಟಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು?

ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಕೂಡಲೆ ಅದನ್ನು ಡಬ್ಬದಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

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