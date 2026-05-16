Mother emotional fridge video updates: "ನನ್ನ ಮೆದುಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ, ಆ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.&nbsp;

ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗೆ ಓದಲು ತೆರಳಿದ ನಂತರ, ಆತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿಸಿದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಂದಿರ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ದೈನಂದಿನ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಜನಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೊಮೆಟೊ ತಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟ ತಾಯಿ

ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಯ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರ ಮಗ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ಊರಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಗ ಹೋದ ದಿನದಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯತೆ ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಕವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವ ಆ ತಾಯಿ, "ಮನೆಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾಳೆಯೇ? ನನ್ನ ಮಗ ದೂರ ಹೋದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ" ಎಂದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ತರಕಾರಿ ತರುವ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ, ಆತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮರೆತು ಆಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ತಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ವಿಡಿಯೋ

ಈ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ, "ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ನೋವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, "ನಾನು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ತಾಯಿಯೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಾಯಿ, "ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಜೀವನ, ಆತ ದೂರ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸಹ ಬದುಕಲಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ತಾಯ್ತನದ ನೋವು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಹೆತ್ತ ಕರುಳು ಪಡುವ ಇಂತಹ ತಳಮಳದ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

