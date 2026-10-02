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- Pressure Cooker Tips: ಅನ್ನ, ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯೋದು ಯಾಕೆ? ಈ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇರಲ್ಲ!
Pressure Cooker Tips: ಅನ್ನ, ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯೋದು ಯಾಕೆ? ಈ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇರಲ್ಲ!
ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದರಿಂದ ಸ್ಟವ್ ಪೂರ್ತಿ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಕುಕ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ?
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಸ್ಟವ್ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ? ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು? ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಆವಿ ಒಳಗೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವಷ್ಟು ನೀರು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಬಳಿ ಕಸ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ಆವಿಯ ಜೊತೆ ನೀರು ಕೂಡ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು?
ಅನ್ನ ಮೆತ್ತಗಾಗದೆ, ಉದುರುದುರಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಳತೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 1.5 ರಿಂದ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಸಾಕು. ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಾಕು. ಅನ್ನ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಬಾರದು ಎಂದರೆ, ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ.
ಬೇಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ
ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೊರೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೇಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ನೊರೆ ಬಂದು ಉಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನ್ನ, ಬೇಳೆ ಉಕ್ಕದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ: ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಳತೆ ಮೀರಬೇಡಿ.
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ:
ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ. ಉಕ್ಕುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಿರಬೇಕು.
ಉರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ:
ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಳಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ನೊರೆ ಬಂದು ವಿಸಿಲ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಖ್ಯ: ವಿಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ (ರಬ್ಬರ್) ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
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