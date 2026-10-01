ಟೈಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ, ಜಿಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಾಚು ತೆಗೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗರ್, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ನೆಲ ಹಾಗೂ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ, ಜಿಡ್ಡು, ನಾಚು ಹಾಗೂ ಬೂಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕಲೆಗಳು ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಹಾಗೂ ನಾಚು ಬೇಗನೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಟೈಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ-ವಿನೆಗರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಟೈಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಕಪ್ಪು ಗ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟೈಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎರಡೂ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದರಿಂದ ನೊರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಶ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಶ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಳೆ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು-ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು
ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕೊಳೆ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಕಾಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರಶ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ನಾಚು ಅಥವಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬ್ಲೀಚ್ ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು.
ಟೈಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ವೈಪರ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಗಾಳಿಯಾಟ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಟೈಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.