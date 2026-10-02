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- ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಲಸಿದ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಣಗಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ! ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಗುಟ್ಟು
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಲಸಿದ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಣಗಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ! ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಗುಟ್ಟು
Kneaded wheat dough tips Kannada: ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗದಂತೆ, ಒಣಗದಂತೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೇಸಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು..
ದೇಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ದೇಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಕಲಸಿಟ್ಟ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುವುದು ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡಲು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಚ್ಚರಿಯ ದೇಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್
ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿದ ನಂತರ ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪದರ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ (ಕಾಟನ್) ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. (ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಬಾರದು, ಕೇವಲ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು). ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಘುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ
ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಘುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ
ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಸವರಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಯು ಹಿಟ್ಟಿನ ತೇವಾಂಶ ಗಾಳಿಗೆ ಆವಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಂಪಾದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಕೆ
ತಂಪಾದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಕೆ
ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್, ಓವನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರಳಿರುವ ತಂಪಾದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಡಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (Clay pot) ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ದಿನವಿಡೀ ಅಥವಾ ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಸಿಡುವ ಬದಲು, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನ. ಇದರಿಂದ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ)
ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ)
ಬೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಯ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗುವ (ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ) ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಜಿಡ್ಡಿನಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
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