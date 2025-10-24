Pressure Cooker Explosion: ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆಮನೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಹಿಳೆ…

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಾಷೆ, ಮೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜುಗಾಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುವಿರಿ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಗನೆ ಹೊರಗೆ ಓಡುತ್ತಾಳೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ 25 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮೊದಲು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆಮನೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಹಿಳೆ ಹೇಗೋ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೂ ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @Fekunator ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ "ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ." ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.", "ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸರಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.". "ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರ ಸೀಟಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೀಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.", "ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್‌ಗಳಾಗಿವೆ, ಸಹೋದರ." ಎಂದೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ 

ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನ ತೊಳೆದು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೋಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಜೋಗಬಾನಿ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16601 ರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಈ ಪೇಪರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಳೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿಂದು ಎಸೆದ ಪೇಪರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್‌ ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ. ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಡಬ್ಬಿ ತೊಳೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ ಇದ್ದರೂ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದರೆ, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ.

