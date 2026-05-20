ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಉರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಮನೆಲೀ ಬರ್ನರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಈ 2 ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು
Gas Stove Cleaning: ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ, ಹಠಮಾರಿ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಬರ್ನರ್ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.. ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು
ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಬರ್ನರ್ ರಂಧ್ರ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಉರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಬೇಕಾದ ಉರಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆಯೇ? ಅನೇಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬರ್ನರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಬರ್ನರ್ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಉರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಉರಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಭಯಪಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಬರ್ನರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ.. ಬರ್ನರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ…
ಅಸಲಿಗೆ ಬರ್ನರ್ ರಂಧ್ರಗಳು ಏಕೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ?
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಲು, ಚಹಾ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳ ಜಿಡ್ಡು, ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕ್ರಮೇಣ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಉರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು – ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ) ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈಗ ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ನರ್ ಹಾಕಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬರ್ನರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ಜಿಡ್ಡು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಹೀಗೆ ಉಜ್ಜಿ..
ನೆನೆದ ನಂತರ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಬರ್ನರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಚುಚ್ಚಬೇಡಿ.. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಂಧ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆಗೆ ವಿನೆಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಉಜ್ಜಿದರೂ ಕಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸುರಿದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸಾಕು.. ಬರ್ನರ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಿದರೆ ಅಪಾಯ
ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ತೇವವಿರುವ ಬರ್ನರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಣ್ಣ ಜಾಗರೂಕತೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ
ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಹಾಲು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಕ್ಕಿದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಒರೆಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ.
ಬರ್ನರ್ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅತಿ ದಪ್ಪಗಿರುವ ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
