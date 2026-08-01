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- ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಕೈಗಳು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ... ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಪಾತ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಕೈಗಳು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ... ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಪಾತ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ
Kannada Kitchen Hacks: ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೀದು ಹೋದ ಗುರುತುಗಳು ಪಾತ್ರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಮದ್ದು ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೀದುಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು (Hard water stains) ಬಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಪೌಡರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು - 2 ಚಮಚ
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು - 1
ವಿನೆಗರ್ - ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೇರಿದಾಗ ನೊರೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ದಪ್ಪನೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ
ಈಗ ಕಲೆಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದಿರುವ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ರಸ ಹಿಂಡಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೇ ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸಡಿಲಗೊಂಡ ಕಲೆಗಳು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕೈಗಳಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಕೈಗಳಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಈ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಈಗಷ್ಟೇ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳಂತೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೈಗಳಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
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