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- ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಬದ್ಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಈ 6 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ: ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ
ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಬದ್ಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಈ 6 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ: ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ಕರ್ಪೂರ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಲೋಷನ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ
ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಥವಾ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಲೋಷನ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಸೊಳ್ಳೆ ಸುರುಳಿ ಇದ್ದರೆ, ಎಂಟು ಕರ್ಪೂರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕರ್ಪೂರದ ಸುವಾಸನೆಯು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವದಿಂದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಬಹುದು, ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ಅದು ದೀಪದಂತೆ ಉರಿಯುವಾಗ, ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಗೆ
ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಹೊಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗವನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗವನ್ನು ಸುಡುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ: 4 ಕಪ್ ನೀರು, 4 ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ದ್ರವ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಾದ, ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಈ ದ್ರವವು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಲೋಷನ್
ವಿನೆಗರ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಝೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಭೂತ ತೈಲವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್, ಕಾಲು ಕಪ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಝೆಲ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾರಭೂತ ಎಣ್ಣೆಯ 20 ಹನಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ರೋಸ್ಮರಿ, ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ, ಟೀ ಟ್ರೀ, ಸೀಡರ್ ವುಡ್, ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತೈಲಗಳು
ನಿಂಬೆ ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ನಿಂಬೆ ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಮಳವು ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ಪುದಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಅದರ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹನಿ ಪುದೀನಾ ಸಾರಭೂತ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು 1 ಕಪ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
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