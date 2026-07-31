ಮನೆಯಂಗಳ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಬದನೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ತೆಂಗಿನ ನಾರು, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ/ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
ಸಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 1.5 ರಿಂದ 2 ಅಡಿ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು. ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿ 15-20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ಬದನೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ, ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೊಣದ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ-ಸೋಪು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಬದನೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆದು ತುಂಬಾ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಭಾರದಿಂದ ಗಿಡ ಬಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಿಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಲನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಗಿಡವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರಿ.
ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿರುವ, ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
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