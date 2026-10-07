ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ 7 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೇಬು, ಪೇರಳೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಕರಗದ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು (ಫೈಬರ್) ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ನಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕರಗದ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಫೈಬರ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ധാരാളವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಬೀನ್ಸ್, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಗಳು ಡಯೆಟರಿ ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮಲವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ, ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ನಂತಹ ನಟ್ಸ್ಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಅಗಸೆ ಬೀಜ (ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್) ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಹಾಗೂ ಕರಗುವ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಕೂಡ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊಸರು ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
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