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ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ 7 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

health-life Oct 07 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:pinterest
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ಸೇಬು, ಪೇರಳೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಸೇಬು, ಪೇರಳೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಕರಗದ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು (ಫೈಬರ್) ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

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ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್

ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್‌ನಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕರಗದ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿ

ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಫೈಬರ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ധാരാളವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

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ಬೀನ್ಸ್, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ

ಬೀನ್ಸ್, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಗಳು ಡಯೆಟರಿ ಫೈಬರ್‌ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮಲವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ, ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

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ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್‌ನಟ್

ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್‌ನಟ್‌ನಂತಹ ನಟ್ಸ್‌ಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಬೀಜ

ಅಗಸೆ ಬೀಜ (ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್) ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಹಾಗೂ ಕರಗುವ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಕೂಡ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

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ಮೊಸರು

ಮೊಸರು ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

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