ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಕು... ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣವಿದ್ರೂ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಿಸ್ಕತ್, ರಸ್ಕ್ ಮೆತ್ತಗಾಗಲ್ಲ!
How to keep biscuits crunchy in monsoon: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ರಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆರೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗರಿಗರಿತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ
ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಜೊತೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ರಸ್ಕ್ ತಿನ್ನಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕ್ರಂಚಿ ಗುಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ!
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ!
ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೆತ್ತಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು (Sugar) ಬಳಸಿಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬಳಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಳಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ರಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ (Air-tight) ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ನಂತರ ಆ ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಸಕ್ಕರೆಯು ಡಬ್ಬದೊಳಗಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬಾದಾಮಿಗೂ ಇದೇ ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಸ್ಟ್!
ಬಾದಾಮಿಗೂ ಇದೇ ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಸ್ಟ್!
ಕೇವಲ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯಂತಹ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೆದುವಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಬಾದಾಮಿ ತುಂಬಿದ ಡಬ್ಬಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ, ಅವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕಾದ ಅಂಶ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕಾದ ಅಂಶ
ಈ ವಿಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬಳಸುವ ಡಬ್ಬಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 'ಗಾಳಿಯಾಡದ' (Air-tight) ಡಬ್ಬಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದಿಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
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