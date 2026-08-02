ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಕೊರಗು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಶೃಂಗರಿಸಿ- 5 ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಮನೆಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಕೊರಗನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ಇರುವ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿಯ ಜಾಗವನ್ನೇ ಸುಂದರವಾದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಬೋಹೊ ಶೈಲಿ, ಕ್ರೋಶೆಟ್ ಕುಶನ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತಹ ಹಲವು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ
ಮನೆಗೊಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೊರಗುವವರು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೊರಗು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೋಹೊ ಶೈಲಿಯ ವಿಂಡೋ ಕಾರ್ನರ್
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಚಾಪೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕುಶನ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆಲಂಕಾರಿಕ ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮರದ ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಟೀ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇರಿಸಬಹುದು. ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರದೇಶವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೋಶೆಟ್ ಕುಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಕಾರ್ನರ್
ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಕ್ರೋಶೆಟ್ ಕುಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಮೂಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೋಶೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ತಾಜಾ ನೋಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪೊಮ್-ಪೋಮ್ ಪರದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ನೋಟವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕಿಟಕಿಯ ಅಂಚನ್ನು ಪೊಮ್-ಪೋಮ್ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಿಟಕಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಮುದ್ರಿತ ಕುಶನ್ಗಳು ಕಿಟಕಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಮಾನು ವಿನ್ಯಾಸ ಕಿಟಕಿ ಆಸನ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಮಾನು ಕಿಟಕಿ ಆಸನವನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕುಶನ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದ ಕಪಾಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ವಿಂಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಮರದ ಕಿಟಕಿ ಆಸನ
ಉಳಿದ ಮರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಮರದ ಕಿಟಕಿ ಆಸನವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕಿಟಕಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಆಸನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಿಟಕಿಯು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣದ ಕುಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
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