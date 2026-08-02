- Home
- Life
- Food
- Eno ಬೇಡ, ಸೋಡ ಬೇಡ.. ಉದ್ದು-ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ 2 ಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದ್ರೂ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ
Eno ಬೇಡ, ಸೋಡ ಬೇಡ.. ಉದ್ದು-ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ 2 ಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದ್ರೂ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ
Crispy Dosa Batter Recipe: ದೋಸೆ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ದೋಸೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಬಾರದು ಅಥವಾ ತವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದರೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ
ದೋಸೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದೋಸೆಗಳು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ (Crispy) ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ದೂರು. ಮೆತ್ತಗಾಗುವ ಅಥವಾ ತವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ದೋಸೆಗಳ ತಲೆನೋವಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಹಂತಗಳು.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ದೋಸೆಗೆ
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ದೋಸೆಗೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯ ಅನುಪಾತ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ: 3 ಕಪ್
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ: 1 ಕಪ್
ಕಡಲೆಬೇಳೆ: 1/4 ಕಪ್
ಬೇಳೆ (ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬೇಳೆ): 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು: 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಅವಲಕ್ಕಿ: ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ 4-5 ಬಾರಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಷ್ಟ (Starch) ಹೋಗಿ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲಿ
5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲಿ
ತೊಳೆದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ದೋಸೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ನೀಡಿದರೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ.
ರುಬ್ಬುವ ಹದ
ರುಬ್ಬುವ ಹದ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಈಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನೇ ರುಬ್ಬಲು ಬಳಸಿ. ರುಬ್ಬುವಾಗ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೋಸೆ ಒಳಗಡೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಂಪಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹುದುಗುವಿಕೆ
ಹುದುಗುವಿಕೆ
ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಸಕ್ಕರೆಯು ದೋಸೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಆಕರ್ಷಕ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್' ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಲು (Fermentation) ಬಿಡಿ.
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ದೋಸೆ
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ದೋಸೆ
ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಿದ ನಂತರ, ದೋಸೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಈಗ ಕಾದ ತವದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹರಡಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ದೋಸೆಗಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗರಿಗರಿ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.