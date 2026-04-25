Kitchen Tips: ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ
Kitchen Tips: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗನೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದರೆ ಅಪಾಯವೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ ತಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬೇಗನೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯ.
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು?
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೊಳಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿಯಂತೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ್, ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಂಶದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳುವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸುವುದು. ಆದರೆ , ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೊಳಕೆ ಬರದಂತೆ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ನೋಡೋಣ.
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು?
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶ, ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಿನಂತಹ ತಂಪಾದ, ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ನೆಟ್ ಚೀಲಗಳು, ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಅಥವಾ ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದೇ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 4–5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ರುಚಿ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ:
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಎಸೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಳಾಗೋದು ಖಚಿತಾ.
