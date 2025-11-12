ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರ್ಪೂರ, ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ದೀಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ನಾವು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇರಬಹುದು, ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈರುಳ್ಳಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ.
ಈರುಳ್ಳಿ ದೀಪ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
1. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕರ್ಪೂರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಂತರ, ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಒಳಭಾಗದ ತಿರುಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
3. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರ ಕಟು ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಆದರೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇಡಬಾರದು.
5. ಅದನ್ನು ಇರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೊಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
6. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.
7. ಬೆಂಕಿ ಆರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಅದರ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ