ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿ ಲಿಂಬೆಕಾಯಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 12 ಲಿಂಬು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 250 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ. ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
ಕುದಿಯಲು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ಹೋಳು ಮಾಡಿ ಬೀಜ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ.
ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು ಎಸಳು ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಹಾಕಿ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಸೇರಿಸಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ. ಅದನ್ನು ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡಿ.
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