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ಕುಕ್ಕರ್​ ಬಳಸಿ ಲಿಂಬೆಕಾಯಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ಕುಕ್ಕರ್​ ಬಳಸಿ ಲಿಂಬೆಕಾಯಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

kitchen Jun 06 2026
Author: Suchethana D Image Credits:Puviya kitchen instagram
Kannada

ಲಿಂಬು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ

ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 12 ಲಿಂಬು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 250 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ. ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಪ್​ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.

Image credits: Puviya kitchen instagram
Kannada

ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು

ಕುದಿಯಲು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Puviya kitchen instagram
Kannada

ಪ್ಯಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ

ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Puviya kitchen instagram
Kannada

ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ

ಬೇಯಿಸಿದ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ಹೋಳು ಮಾಡಿ ಬೀಜ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ.

Image credits: Puviya kitchen instagram
Kannada

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ

ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು ಎಸಳು ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಹಾಕಿ.

Image credits: Puviya kitchen instagram
Kannada

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್​ಗೆ

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕುಕ್ಕರ್​ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್​ ಅನ್ನೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಸೇರಿಸಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ. ಅದನ್ನು ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡಿ. 

Image credits: Puviya kitchen instagram

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