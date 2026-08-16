ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಘಮ್ ಎನ್ನಲು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
Kasuri Methi Trick: ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಘಮವನ್ನು ತರಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದಿ.
ಆ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಆ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕರಿ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಅನಿಸಿದೆಯೇ? ಆ ರಹಸ್ಯ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆ?.
ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ
ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಡುಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು (ಒಣಗಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು) ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಆಗ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು ಹರಡಿ. ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಘಮ
ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಘಮ
ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಬರುವ ಆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖವು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಖಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಘಮವು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
ನಂತರ ಆ ಬಿಸಿಯಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಅಂಗೈಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಂತವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ!
ವೆಜ್ನಿಂದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಡುಗೆ ತನಕ
ವೆಜ್ನಿಂದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಡುಗೆ ತನಕ
ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಈ ವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಳವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು (Depth of flavor) ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಾಲ್ ತಡ್ಕಾ, ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಡುಗೆಯಿರಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುಲಭವಾದ ಟಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿ..
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