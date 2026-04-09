ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡು, ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಐದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ನಾವು ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು.
ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನಿಂಬೆರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಸಿಂಕ್ ಫಳ ಫಳ ಅನ್ನುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಸಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಉದುರಿಸಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸುರಿಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಲೀಚ್ ಇರುವ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಡುಸಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
