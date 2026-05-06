ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿನ ಕಸ ಹೊರಬರುತ್ತೆ!
How To Unclog Kitchen Sink: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ.
ನೀರು ನಿಂತರೆ ದುರ್ನಾತ ಬರುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಿಸಿದರೂ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೀಗಾದಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ, ಜಿಡ್ಡು, ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕಸವು ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಆರಂಭವಾಗಿ ದುರ್ನಾತ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ
ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ
ಸಿಂಕ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಜಿಡ್ಡು ಕರಗಿ ಕಸ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಂಜರ್ (Plunger) ಬಳಕೆ
ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ 3-4 ಇಂಚು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ. ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರೈನ್ ರಂಧ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಂಜರ್ ಇಟ್ಟು 15-20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ವೇಗವಾಗಿ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಒತ್ತಡವು ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್
ಸಿಂಕ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿನ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. 1-2 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೈನ್ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ (ನೀರೊಗುವ ರಂಧ್ರ) ಹಾಕಬೇಕು. 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೈಪ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು
ಸಿಂಕ್ ಕೆಳಗಿರುವ P ಟ್ರ್ಯಾಪ್ (U-ಆಕಾರದ ಪೈಪ್) ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಠಮಾರಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಕ್ ಕೆಳಗಿನ ಪೈಪ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ.
ಸಿಂಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
ಸಿಂಕ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಡಿ.
ಉಳಿದ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಕ್ ಜಾಲರಿಯನ್ನು (Strainer) ಬಳಸಿ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಂಬರ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಮ್-ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
