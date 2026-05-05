ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾಯವಾಗ್ಬೋದು ಬೆಲೆಬಾಳೋ ಕಾರು! ಆದ್ರೆ ಕಳ್ಳರಿಗೇ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್
Aluminum foil car key trick: ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಕೀಗಳನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸುತ್ತಬೇಕು?
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾರುಗಳು 'ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ' (Keyless entry) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಕೀ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಾರಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಳರು ತಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? (ರಿಲೇ ಅಟ್ಯಾಕ್)
ಕಾರು ಮತ್ತು ಕೀ ಫೋಬ್ (Key Fob) ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಕಳ್ಳರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಕೀ ಫೋಬ್ನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು (Signals) ಕದಿಯುತ್ತಾರೆ.
ನಂತರ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿ (Amplify) ಕಾರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತನ್ನ ಕೀ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಕಾರು, ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಲಾಕ್ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳರು ಯಾವುದೇ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಕೀಯನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದು 'ಫ್ಯಾರಡೆ ಕೇಜ್' (Faraday cage) ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕೀ ಫೋಬ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಳ್ಳರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳು
ಫಾಯಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕೀಯನ್ನು ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕಾರಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಆಗಲೂ ಕಾರು ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.
ಕೀ ಇಡುವ ಜಾಗ: ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಕೀಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇಡಬೇಡಿ.
ಸಿಗ್ನಲ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೌಚ್: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 'ಫ್ಯಾರಡೆ ಬ್ಯಾಗ್' ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೌಚ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಾರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆಯೋ, ಕಳ್ಳರು ಅಷ್ಟೇ ಚತುರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಹನದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬಲ್ಲವು.
